Dolar kurunda son durum. Piyasa kritik veriyi bekliyor

Dolar endeksi, Orta Doğu'daki devam eden belirsizlik ortamında yatırımcıların Fed 'in para politikasına ilişkin beklentilerini değerlendirmeye devam etmesiyle, önceki seansta toparlandıktan sonra bugün 100 civarında seyretti. Piyasalar şu anda, merkez bankasının Temmuz ayında faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından, Eylül ayında 25 baz puanlık bir Fed faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor.

New York Merkez Bankası Başkanı John Williams, para politikasının iyi bir konumda olduğunu belirterek, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmesinin beklendiğini sözlerine ekledi. Yatırımcılar, ABD ekonomisinin gücü hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün açıklanacak olan son JOLTS iş ilanları raporunu ve uluslararası ticaret verilerini bekliyor.

Öte yandan, ABD ve Japonya'nın Japon para birimini desteklemek için koordineli çabaları teyit etmesinin ardından dolar, yen karşısında bir miktar değer kazandı; ancak ek müdahale olasılığı piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,5297 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,5262 lira, en yüksek de 47,5598 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,5544 liradan alıcı buluyor.