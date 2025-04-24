Dolar kurunda yatay seyir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiği bildirildi.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Söz konusu gelişmelerin ardından dolar kuru, kapanışının hemen altında 38,2890 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar kuru, günü yüzde 0,1 artışla 38,3030'dan tamamlamıştı.

