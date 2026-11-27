ABD dolar endeksi 103,7 civarında işlem gördü ve güçlü ABD ekonomik verilerinin ardından Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle Mart 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyretti.

Çekirdek PCE enflasyonu Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada, revize edilmiş rakamlar, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüdüğünü, önceki çeyrekteki yüzde 2,2'lik büyümeden hızlanarak yüzde 3,5'lik önceki tahmini aştığını gösterdi.

Piyasalar artık Aralık ayında neredeyse kesin olarak 25 baz puanlık bir faiz artırımını fiyatlandırıyor ve Ocak ayında da bir artış olasılığı bulunuyor. Dolar ayrıca, yapay zeka sektörüne yönelik olumlu havanın iyileşmesiyle teknoloji hisselerindeki toparlanmadan da destek aldı.

Yapay zekanın ABD ekonomik büyümesine önemli katkısı göz önüne alındığında, sektördeki gelişmeler doların performansını etkilemeye devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,6671 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,6628 lira, en yüksek de 50,8126 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,7856 liradan işlem geçiyor.