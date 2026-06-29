Dolar ne kadar? Gücünü korumaya devam ediyor

Dolar endeksi , geçen hafta bir yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 101,3 civarında küçük bir değişiklik gösterdi. Yatırımcılar, işgücü piyasasının gücü ve Fed politikasının görünümü hakkında yeni ipuçları için en son ABD aylık istihdam raporunu bekliyordu.

Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılığını yineleyerek, bu ayın başlarında yaptığı ilk konuşmasında sergilediği şahin tavrını pekiştirdi ve piyasaların bu yıl ABD faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini düşürmesine neden oldu.

Piyasalar şu anda bu yıl üç Fed faiz artırımını fiyatlandırıyor ve Eylül ayında ilk artırım olasılığı yüzde 60'ın üzerinde. Bu arada, yatırımcılar, ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden başlayan çatışmaların ardından petrol fiyatlarının yükselmesiyle Ortadoğu'daki gelişmeleri izlemeye devam etti.

Her iki taraf da bu hafta Katar'ın Doha kentinde yeniden başlayacak barış görüşmeleri öncesinde daha fazla saldırıyı durdurma konusunda anlaştı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,6189 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,5495 lira, en yüksek de 46,6576 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,6351 liradan işlem geçiyor.