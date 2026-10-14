Dolar neden düşüyor? Küresel piyasalarda veri öncesi sürpriz geri çekilme

Dolar endeksi, yatırımcıların Fed'in bir sonraki faiz kararına dair ipuçları için Eylül ayı tüketici enflasyon verilerini temkinli bir şekilde beklediği bugün, önceki seansta geriledikten sonra 102,1 civarında seyretti.

New York Fed Başkanı John Williams'ın bu yıl bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini, ancak 2027'de daha fazla sıkılaştırmanın muhtemelen gereksiz olacağını belirtmesinin ardından dolar üzerinde ek baskı oluştu.

Bu arada, Fed yetkilisi Christopher Waller, enflasyon beklentilerinin "iyi bir şekilde sabit kaldığını" söyledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ve Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'dan da bugün ilerleyen saatlerde açıklamalar bekleniyor. Piyasalar şu anda Fed'in bu ay faizleri değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 77, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını ise yüzde 88 olarak fiyatlıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,3733 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,3662 lira, en yüksek de 49,3981 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,3943 liradan işlem geçiyor.