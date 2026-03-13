Dolar rekor kırdı. İşte son durum

Dolar endeksi 99,5'in üzerinde kaldı ve Orta Doğu çatışmasının hafifleme belirtisi göstermemesiyle güvenli liman talebinin desteğiyle üst üste ikinci haftalık kazancına hazırlanıyor.

Tahran ve Washington'daki liderlerden gelen meydan okuyucu söylemler, yaklaşık iki haftalık çatışmanın ardından İran savaşının hâlâ azalmaktan çok uzak olduğunu gösterdi. İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'nin Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapalı tutma sözü vermesi ve Tahran'ın bölgesel petrol ve ulaşım tesislerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması enflasyon endişelerini körükleyerek petrol fiyatlarını da yükseltti.

Artan enflasyon riskleri, piyasaların bir sonraki Federal Rezerv faiz indirimine ilişkin beklentilerini Temmuz'dan Eylül'e ertelemesine yol açtı. Yatırımcılar şimdi, İran savaşının etkisini yansıtmayacak olsa da, fiyat eğilimleri hakkında güncel bilgiler için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Ocak ayı PCE fiyat endeksini bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar dün 44,2068 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşmıştı. Bugün ise güne 44,1457 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,1142 lira, en yüksek de 44,2039 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,1929 liradan işlem geçiyor.