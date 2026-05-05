Dolar rekorun kıyısında

Dolar endeksi, Ortadoğu 'da yeniden alevlenen şiddetin ABD ve İran arasındaki dört haftalık ateşkesi bozma tehdidi oluşturmasıyla güvenli liman talebinin desteğiyle, önceki seansta toparlandıktan sonra 98,5 civarında seyretti.

ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ABD bayraklı gemiye eşlik ederken İran saldırılarını püskürttü. Birleşik Arap Emirlikleri ise İran tarafından fırlatılan seyir füzelerini engellediğini ve Fujairah limanındaki büyük yangının insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığını bildirdi. Petrol fiyatları, dolar ve Hazine tahvil getirileri, Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırması gerekebileceği beklentisiyle eş zamanlı olarak yükseldi.

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini Fed yetkililerinin yapacağı konuşmalara ve yakından takip edilen aylık istihdam raporu da dahil olmak üzere bir dizi önemli ekonomik veriye çeviriyor. ABD ekonomisinin Nisan ayında yaklaşık 60 bin iş eklemesi bekleniyor; bu, Mart ayında kaydedilen 178 binlik artışa kıyasla keskin bir yavaşlama anlamına geliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,1859 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,1811 lira, en yüksek de 45,2272 lira seviyesi görüldü. ŞU sıralar 45,2169 liradan alıcı buluyor.