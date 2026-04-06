Dolar rekorun kıyısında işlem görüyor

Dolar endeksi 100,2'nin üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmaması durumunda İran'ın enerji santrallerine ve diğer sivil altyapısına yönelik tehditlerini artırmasının ardından İran çatışmasındaki son tırmanışlara tepki gösterdi.

Tahran bu talebi reddetti ve bölgedeki enerji varlıklarına yönelik saldırılarına devam ederek kritik su yolunu fiilen kapalı tuttu. Dolar, çatışma ortamında güçlü bir şekilde değer kazandı ve güvenli liman görevi gördü.

Yükselen enerji fiyatları ise enflasyon endişelerini artırdı ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerini erteleyebileceği veya hatta yılın ilerleyen aylarında borçlanma maliyetlerini artırabileceği beklentilerini körükledi.

Bu arada, Cuma günü tatilde açıklanan veriler, ABD ekonomisinin Mart ayında 178 bin yeni iş eklediğini gösterdi; bu rakam, 60 binlik beklentinin neredeyse üç katı. Yatırımcılar şimdi merkez bankasının politika yoluna ilişkin daha fazla sinyal için son FOMC tutanaklarına yöneliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,5205 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,5205 lira, en yüksek de 44,6060 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,6011 liradan alıcı buluyor.