Dolar sakin seyrediyor

Dolar endeksi, yatırımcıların Federal Rezerv'in bir sonraki politika kararını şekillendirebilecek bir dizi işgücü piyasası verisini beklemesiyle, bir ayın en düşük seviyelerine yakın 97,8 civarında seyretti.



Önemli raporlar arasında Cuma günkü Ağustos ayı istihdam verileri, işsizlik, iş ilanları ve özel istihdam rakamları yer alıyor. Yatırımcılar ayrıca, fiyat artışlarının devam ettiğini doğrulayan ve faiz indirimlerine ilişkin görünüme belirsizlik katan Cuma günkü PCE fiyat endeksini de değerlendirdi.



Yine de piyasalar, Fed'in bu ayın sonlarında faiz oranlarını 25 baz puan düşürme olasılığını yaklaşık yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Ticaret cephesinde, federal bir temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın karşılıklı tarifelerinin çoğunun yasadışı olduğuna karar vererek yönetime ABD Yüksek Mahkemesi'ne itiraz etmek için 14 Ekim'e kadar süre verdi. ABD piyasalarının İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalı olması nedeniyle ticaret faaliyetlerinin durgun olması bekleniyor.



DOLAR NE KADAR?



Dolar güne 41.14 liradan başladı. Gün içinde en düşük 41.10 lira, en yüksek de 41.16 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 41.14 liradan alıcı buluyor.