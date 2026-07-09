Dolar savaştan besleniyor

Dolar endeksi 101 seviyesine yakın seyretti ve Ortadoğu'daki yenilenen çatışmanın para birimine yönelik güvenli liman talebini desteklemesiyle haftalık kazanç yolunda ilerlemeye devam etti.

ABD ordusu, İran 'a art arda ikinci gün saldırı düzenlediğini doğrularken, Tahran bölgedeki ABD askeri üslerine karşı geniş çaplı bir misilleme operasyonu tehdidinde bulundu.

Son çatışmalar petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon endişelerini artırdı ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bu arada, Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcıların yalnızca birkaçının faiz artırımını desteklediğini gösterirken, yetkililer enflasyon konusunda artan endişelerini dile getirdi.

Piyasalar, 2026 sonuna kadar en az bir Fed faiz artırımını fiyatlandırmaya devam ediyor. Yatırımcılar şimdi faiz oranı görünümüne ilişkin yeni ipuçları için en son haftalık işsizlik başvuruları ve mevcut konut satış verilerini bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,8460 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,8459 lira, en yüksek de 46,8847 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,8724 liradan alıcı buluyor.