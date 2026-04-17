Dolar tarihi seviyeye ulaştı

Dolar endeksi Cuma günü 98'in üzerinde istikrar kazandı ancak ABD-İran çatışmasının sona ermesine yönelik iyileşen beklentiler güvenli liman talebini azalttığı ve enerji piyasalarına bağlı enflasyon endişelerini hafiflettiği için art arda üçüncü haftalık düşüş yolunda ilerlemeye devam etti. Yurtiçi piyasada ise dolar tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Son gelişmelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer emellerinden vazgeçmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı içeren şartları kabul ettiğini iddia ederek, İran ile savaşın yakında sona ereceğine dair güvenini dile getirdi.

Trump ayrıca İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes ilan etti. Bu da ABD-İran müzakerelerini destekleyebilir. Petrol fiyatları gerilemeye devam ederek enflasyon beklentilerini azaltmaya ve Federal Rezerv'in politikayı sıkılaştırması gerekeceğine dair tahminleri düşürmeye yardımcı oldu.

New York Fed Bankası Başkanı John Williams, artan belirsizliğin politika yoluna ilişkin ileriye dönük yönlendirmeyi sınırlayacağını, ancak temel görünümünün uzun vadede faiz indirimlerini içerdiğini söyledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,8042 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,7977 lira, en yüksek de 44,8615 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,8520 liradan alıcı buluyor.