Dolar tarihi yüksek seviyede

İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarına karşı çıkarak çatışmayı sona erdirmek için herhangi bir görüşme yapıldığını reddetmesiyle dolar endeksi 99,5'e doğru yükseldi ve önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Tahran ayrıca ABD hedeflerine yeni saldırılar başlattığını söylerken, İsrail de İran'a yönelik saldırılarına devam ederek gerilimi yüksek tuttu. Pazartesi günü, Trump'ın İran'la son iki gündür verimli görüşmeler yaptığını gerekçe göstererek İran enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları beş gün ertelemesinin ardından dolar yoğun satış baskısı altına girmişti.

Herhangi bir görüşmenin sonucu ve Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak yeniden açılması son derece belirsizliğini korurken, Orta Doğu enerji kapasitesinin önceki seviyelerine dönmesi zaman alabilir.

Bu durum, önümüzdeki aylarda daha yüksek enflasyon riskini ve büyük merkez bankalarından faiz artırımı olasılığını artırıyor. Yatırımcılar şimdi, artan jeopolitik riskler altında işletmelerin nasıl performans gösterdiğine dair yeni ipuçları için yaklaşan ABD imalat verilerine odaklanıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,3033 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,3033 lira, en yüksek de 44,3580 lira seviyesi görüldü. Böylece dolar tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu.