Dolar, TL karşısında neden yükselemiyor? Merkez'in önlemlerinin etkisi nedir?

Dolar, Türk Lirası karşısında zayıf hareketlerde bulunsa da diğer para birimleri karşısında güçlü seyrediyor. Dolar endeksi 99 seviyesine doğru yükseldi ve bir önceki seansta baskı altında kaldıktan sonra destek buldu.

Yatırımcılar, Sri Lanka açıklarında bir ABD denizaltısının İran savaş gemisini batırmasının ardından ABD-İran çatışmasındaki gelişmeleri takip etmeye devam etti.

İran'a karşı daha geniş kapsamlı ABD-İsrail kampanyası altıncı gününe girdi ve piyasaları daha fazla tırmanma ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecek ve enflasyonu körükleyebilecek uzun süreli bir çatışma olasılığına karşı tetikte tuttu.

Çarşamba günü, İranlı yetkililerin olası barış görüşmeleri için ABD ile temasa geçtiği yönündeki haberlerin ardından dolar geri çekildi, ancak Tahran daha sonra bu girişimi yalanladı.

Bu arada, Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda açıkladığı yüzde 15'lik küresel gümrük vergisinin bu hafta içinde yürürlüğe girmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Ekonomik veriler cephesinde, ABD hizmet sektörü faaliyetleri Şubat ayında 3,5 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşırken, özel sektör istihdam büyümesi beklentileri aştı.

DOLAR, TL KARŞISINDA NEDEN GÜÇLENEMİYOR?

Dezenflasyon sürecinin son evresinde ortaya çıkan İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası, Pazar günü iki önlem açıklamıştı. Getirilen önlemlerden biri 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi, diğeri ise Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanmasıydı.

Merkez Bankası, bankaları yüzde 37'yle fonlamak yerine yüzde 40'la fonlamaya başladı. Bu da bir aylık mevduat faizlerinde yükselişe neden oldu ve yıllık yüzde 37-38 seviyelerinden yeniden yüzde 40'lara yükselişi tetikledi. Günlük mevduat yapanlara ise yüzde 44'ü bulan yıllık faizler veriliyor. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40 olarak belirlemişti.

Merkez'in bir diğer önlemi olan Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri de devreye girdi. Böylece dövize ihtiyacı olan şirketler döviz ihtiyaçlarını serbest piyasa yerine Merkez Bankası'ndan karşılamaya başladı. Böylece şirketin dövize ihtiyacı olduğu vadede Merkez Bankası döviz ödemesini yapacak. Dünkü işlemlerde 8 milyar dolarlık döviz satışının gerçekleştiği belirtildi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,9560 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,9513 lira, en yüksek de 43,9958 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 43,9932 liradan işlem geçiyor.