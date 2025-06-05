Dolar ve euro rekora yakın seyrediyor

Küresel piyasalardaki hareketlilik iç piyasada döviz kurlarına da yansıyor. Dolar ve euro güç kazanmaya devam ediyor.



ABD'nin ticaret savaşlarıyla birlikte piyasalardaki belirsizlik ortamı altın ve dolar ekseninde hareket ederken iç piyasada euro da yükseliyor.



ABD ekonomisine olan güvensizlik küresel piyasalarda doları baskı altında tutarken ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirmesi için baskı altında tutması doları güçlendirdi.



DOLAR REKORDAN YÜZDE 5.2 UZAKTA



Dolar güne 39.20 seviyelerinden başladı. Gün içinde en yüksek 39.3433 lirayı gördü. Tarihi yüksek seviyesi olan 41.5297 liraya ulaşmasına sadece yüzde 5.26'lık yükseliş gerekiyor.



EURO REKORUN KIYISINDA



Euro kuru rekorun kenarında işlem görüyor. Geçtiğimiz Mart ayında 45.2004 liraya kadar yükselen euro bugün 45.1791 liraya çıktı. Rekora sadece 0.0213 lira kaldı. Euro şu sıralar 45.0889 liradan işlem göüyor.