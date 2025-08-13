Dolar ve euroda son durum

Dolar endeksi, önceki seanstaki düşüşün ardından bugün 98 civarında seyrederken, son ABD enflasyon verileri gelecek ay Fed'in faiz indirimi beklentilerini destekledi.



Manşet enflasyon, tarife kaynaklı yüzde 2,8'e yükseliş tahminlerini altüst ederek yüzde 2,7 seviyesinde sabit kalırken, çekirdek enflasyon altı ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,1'e yükseldi.



Yatırımcılar şu anda Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yüzde 94 olarak fiyatlıyor ve yıl sonundan önce bir indirim daha yapılması bekleniyor.



Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın merkez bankası genel merkezindeki tadilat çalışmaları nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell'a karşı yasal işlem başlatmayı düşündüğünü söylemesi ve Fed'in bağımsızlığı konusundaki endişeleri artırmasının ardından Amerikan doları da baskı altına girdi.



Dolar, euro ve sterlin karşısındaki kayıplarını korudu, ancak yen ve Avustralya ve Yeni Zelanda doları gibi emtia bağlantılı para birimleri karşısında bir miktar toparlandı.



DOLAR/TL NE KADAR?



Dolar güne 40.7256 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.7167 lira, en yüksek de 40.7794 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 40.7566 liradan işlem görüyor.



EURO/TL NE KADAR?



Euro güne 47.5967 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47.5669 lira, en yüksek de 47.6778 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 47.6612 liradan işlem geçiyor.