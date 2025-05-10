Dolar ve euroda son durum! Rekor geldi

Döviz kurlarında volatilite devam ediyor. 19 Mart tarihinde 41.5297 liraya kadar yükselen dolar dün 38.7823 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirerek en yüksek kapanış seviyesine ulaşmış oldu.



ABD'de faizin sabit kalması ve yakın gelecekte faiz indirimi sinyali verilememesi dolara olan talebi artırdı.



EURO DA YÜKSELİŞTE



Euro da 19 Mart'ta 45.2004 liraya kadar yükselmişti. Euro Cuma gününü 43.6020 liradan tamamladı.