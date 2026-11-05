Dolar yatırımcıları yarını bekliyor. ABD işgücü piyasası raporu önemli

ABD dolar endeksi yaklaşık 101,3 seviyesine gerileyerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü; piyasalar ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği kazanımların etkisini değerlendirmeye devam etti.

Kesin sonuç, siyasi belirsizliğin bir kaynağını hafifletti ve küresel hisse senedi piyasalarında yükselişi destekledi; bu da genellikle dolara olan talebi baskı altına alır. Bununla birlikte, Demokratların kontrolünün gelecekteki veri merkezi yatırımları üzerindeki potansiyel etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle yapay zeka ile ilgili hisseler baskı altına girdi.

Seçim sonuçları ayrıca Washington'da siyasi tıkanıklık beklentilerini artırdı ve A BD Başkanı Donald Trump 'ın İran'a karşı askeri saldırılara yeniden başlama olasılığını azalttı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe ve dolara olan güvenli liman talebinin zayıflamasına katkıda bulundu.

Yatırımcılar şimdi yarın açıklanacak önemli ABD istihdam raporuna odaklanmış durumda ve piyasa oyuncuları şu anda Aralık ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yüzde 79 olarak fiyatlıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,0164 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,0161 lira, en yüksek de 50,0593 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,0466 liradan işlem geçiyor.