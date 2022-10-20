Dolar, yen karşısında 32 yılın zirvesinde

Japon yeninin, piyasalardaki değer kayıpları hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor.



Japonya'da dolar/yen paritesi 150 psikolojik sınırını aşarak 150,1 ile Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Dolar/yen paritesinin 150 psikolojik sınırını test etmesi ile kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler arttı.

Hükümet, geçtiğimiz günlerde dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı "spekülatif dalgalanmaya" karşı, "kararlılıkla müdahaleye" hazır olduğunu bildirmişti.

Yatırımcılar, doğrudan kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler ile tetikte kalmaya devam ediyor.