Dolar yeni rekora yaklaştı

ABD dolar endeksi 100'ün üzerine çıkarak önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bir anlaşmaya varması veya sivil altyapıya yönelik saldırılarla karşı karşıya kalması için verdiği son tarihin yaklaşmasıyla gerçekleşti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da dahil olmak üzere şartlarının bugün karşılanmaması halinde İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine saldırı tehdidinde bulundu, ancak Tahran ile görüşmelerin iyi gittiğini de belirtti.

Dün, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların potansiyel 45 günlük bir ateşkes üzerinde müzakere ettikleri ve Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla geminin geçtiği yönündeki haberlerin ardından dolar baskı altına girmişti.

Yatırımcılar şimdi, ekonomik sağlığa ilişkin fikir edinmek için Salı günü açıklanacak ABD dayanıklı tüketim malları sipariş verilerine, enflasyon rakamlarına ve bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak son FOMC tutanaklarına odaklanıyor.

Piyasalar, Federal Rezerv'in bu ayın sonlarında federal fon oranını sabit tutacağını ve borçlanma maliyetlerinin yılın geri kalanında değişmeden kalmasının beklendiğini tamamen fiyatlamış durumda.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,5742 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,5571 lira, en yüksek de 44,6140 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,6083 liradan alıcı buluyor.