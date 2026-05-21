Dolar yeni rekorunu kırdı

Dolar endeksi yaklaşık 99 seviyesine gerileyerek altı haftanın en yüksek seviyesinden düştü. ABD ve İran arasında olası bir barış anlaşmasına ilişkin artan iyimserlik, enflasyon ve faiz artırımı endişelerini hafifletirken, dolara olan güvenli liman talebini de azalttı. Türkiye 'de ise rekor kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile müzakerelerin son aşamasında olduğunu söyleyerek, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden açılabileceği beklentilerini artırdı. Yeniden canlanacak nakliye akışı beklentisi, petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe neden olarak enflasyon baskılarını hafifletmeye ve merkez bankalarının politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyacağı beklentilerini azaltmaya yardımcı oldu.

Bununla birlikte, Fed'in son toplantısının tutanakları, çoğu politika yapıcının, enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalırsa bu yıl bir faiz artırımının daha uygun olabileceğine inandığını gösterdi.

Piyasalar genel olarak Fed'in yılın geri kalanında faizleri değiştirmemesini bekliyor, ancak yatırımcılar şu anda Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak değerlendiriyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,5927 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,5775 lira, en yüksek de 45,6228 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,6102 liradan alıcı buluyor.