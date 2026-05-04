Dolar yeniden güçlenme eğiliminde

Dolar endeksi, geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından haftaya 98 seviyesinin üzerinde başladı. Yatırımcılar, Japonya'daki tatil nedeniyle işlem hacminin azaldığı bir ortamda Japon yetkililerinin yen'i desteklemek için olası müdahalesine karşı tetikte kaldı.

Piyasalar ayrıca ABD 'nin para birimini istikrara kavuşturma çabalarında Japonya ile koordinasyon sağlayabileceği olasılığını da değerlendirdi. Geçen Perşembe günü, yetkililer herhangi bir eylemi doğrulamamış olsa da, Tokyo'dan olası bir müdahale şüphesi üzerine dolar yen karşısında yüzde 3'e kadar değer kaybetti.

ABD'de yatırımcılar ayrıca bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler için pozisyon alıyor; bunların başında Cuma günü açıklanacak Nisan ayı istihdam raporu geliyor ve bu raporun daha düşük bir istihdam artışı göstermesi bekleniyor.

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme planlarını açıkladı ve ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğinin sinyalini verdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,1909 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,1892 lira, en yüksek de 45,1973 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,1910 liradan alıcı buluyor.