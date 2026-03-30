Dolar yeniden rekor kırdı

Orta Doğu'daki çatışmanın beşinci haftasına girmesi ve sonunun görünmemesiyle birlikte güvenli liman talebinin desteğiyle dolar endeksi, dört ardışık seansın ardından 100'ün üzerinde kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'daki petrolü alabileceğini" ve Hark Adası'ndaki ihracat merkezini ele geçirebileceğini söylemesinin ardından gerilim tırmandı.

ABD'nin ayrıca bölgeye ek birliklerin gelmesinin ardından İran'da haftalarca sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı bildiriliyor.

Yemen'deki İran destekli Husi militanları, hafta sonu İsrail'i hedef aldıktan sonra çatışmaya katıldı. İran savaşından kaynaklanan yükselen petrol fiyatları, piyasaların bu yıl olası bir faiz artışı konusunda spekülasyon yapmasıyla birlikte, Federal Rezerv politikasına yönelik şahin beklentileri güçlendirdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar haftaya 44,4516 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4208 lira, en yüksek de 44,4758 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,4656 liradan alıcı buluyor. Dolar böylece tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.