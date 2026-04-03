Dolar yeniden rekor seviyede

Yatırımcılar, ekonomiye ve Federal Rezerv'in politika görünümüne dair yeni ipuçları için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Mart ayı istihdam raporunu beklerken, dolar endeksi düşük işlem hacmiyle 100 seviyesinde sabit kaldı.

İşgücü piyasasındaki belirgin bir zayıflama, Orta Doğu savaşının tetiklediği yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmesiyle büyük ölçüde fiyatlandırılmış olan Fed faiz indirimleri beklentilerini yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden canlandırabilir.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde İran'a daha agresif saldırılar düzenleyeceğine dair söz vererek, çatışmanın hızlı bir şekilde sona ermesi umutlarını boşa çıkardı ve güvenli liman varlıklarına olan talebi yeniledi.

Bu arada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiği izlemek için Umman ile bir protokol üzerinde çalıştığına dair bir rapor, bir nebze rahatlama sağladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,4590 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4522 lira, en yüksek de 44,6346 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,5507 liradan alıcı buluyor.