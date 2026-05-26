Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar endeksi, haftanın başında baskı altında kaldıktan sonra 99 seviyesinin üzerinde istikrar kazandı. Bu durum, ABD'nin güney İran 'daki askeri operasyonları ve devam eden barış görüşmelerinin yatırımcıları enflasyon riskleri konusunda temkinli tutmasıyla gerçekleşti.

ABD ordusunun, güney İran'da mayın döşemeye çalıştığından şüphelenilen gemileri ve füze fırlatma üslerini hedef aldığı bildirildi; bu üslerin bölgedeki Amerikan güçleri için tehdit oluşturduğu iddia ediliyor.

Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile görüşmelerin iyi ilerlediğini söyledi, ancak görüşmelerin başarısız olması durumunda daha fazla saldırının gelebileceği konusunda uyardı.

Öte yandan, Pakistanlı bir arabulucunun Çin'e bir anlaşmaya yakın olunduğunu söylediği bildirildi. Geçen hafta, yatırımcıların Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırması gerekebileceğine dair bahislerinin artmasıyla dolar, altı haftanın en yüksek seviyesine tırmandı ve piyasalar yıl sonundan önce bir faiz artırımını tamamen fiyatladı. Şimdi dikkatler, Fed'in politika yoluna ilişkin ek sinyaller için yaklaşan PCE enflasyon verilerine çevrildi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,6929 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,6927 lira, en yüksek de 45,9233 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,9029 liradan alıcı buluyor.