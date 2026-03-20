Dolar yüksek seyrediyor

Dolar endeksi, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kaybettikten sonra Cuma günü 99 civarında seyretti. Diğer büyük merkez bankalarından gelen şahin sinyaller, dolar pahasına kendi para birimlerini güçlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü politika faizlerini değiştirmeden bıraktı, ancak yükselen petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyon baskıları nedeniyle daha sıkı bir para politikasına yönelme eğiliminde olduklarını belirttiler.

Japonya Merkez Bankası'nın yakında politika normalleşmesine geri dönmesi beklenirken, piyasalar artık hem Avrupa Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası'ndan bu yıl faiz artırımları bekliyor.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası Salı günü ikinci kez üst üste nakit faizini artırdı ve Yeni Zelanda Merkez Bankası daha önce beklenenden daha erken bir zamanda politika sıkılaştırmasına gidebilir. Federal Rezerv de Çarşamba günü faizleri sabit tuttu ve Başkan Jerome Powell, faiz indirimlerine devam etmeden önce enflasyonu düşürmede ilerleme görmeleri gerektiğini vurguladı. Dolar endeksinin bu hafta yaklaşık yüzde 1,2 değer kaybetmesi bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,2915 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 44,2347 lira, en yüksek de 44,3110 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,3085 liradan alıcı buluyor.