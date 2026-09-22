Dolar yükselişine devam ediyor

Dolar endeksi 100,3 civarında seyrederek Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine yakın kaldı. Fed yetkililerinin şahin açıklamaları, faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirdi. Dün, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankasının tekrarlanan ve sürekli arz şoklarını göz ardı edemeyeceğini söylerken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise Fed'in enflasyon hedefine ulaşmak için ek faiz artırımlarının gerekli olabileceğini belirtti.

Yatırımcılar şimdi Fed yetkilileri John Williams ve Tom Barkin'in bugün yapacakları konuşmaları bekliyor. Geçen hafta Fed, üç yıl sonra ilk kez faiz oranlarını yükseltti ve enflasyonu dizginlemek için yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla sıkılaştırma sinyali verdi.

Bu arada, Ortadoğu çatışmasını sona erdirmek için artan diplomatik çabalar ve bölgeden devam eden enerji akışlarına dair işaretler nedeniyle petrol fiyatları art arda dört seans boyunca düşüş göstererek enflasyon endişelerini azalttı.

Yatırımcılar ayrıca Yen'i desteklemek için olası döviz müdahalesine karşı da tetikte kaldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,7927 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,7713 lira, en yüksek de 48,8274 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,8150 liradan alıcı buluyor.