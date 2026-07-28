Dolar yükselişini koruyor

Dolar endeksi 101,5 civarında işlem gördü ve yatırımcılar Fed 'in politika kararını beklerken önceki seansın kazanımlarını korudu. Piyasalar faiz artırımı olasılığını üçte birden fazla olarak fiyatladı.

Bu, son yıllara kıyasla Fed toplantısına bu kadar yakın bir zamanda alışılmadık derecede yüksek bir belirsizlik seviyesini işaret ediyor. Citadel Securities ayrıca, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarını yeniden sağlamaya yönelik tekrarlanan taahhütlerinin ardından enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini güçlendirmek için Fed'in bu hafta faizleri artırmasını beklediğini söyledi.

Bu arada, Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığı şu anda yaklaşık yüzde 56 civarında. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ortadoğu çatışmasını sona erdirmek için İran ile "iyi görüşmeler" yürüttüğünü söylemesinin ardından bile dolar dirençli kaldı; bu gelişme petrol fiyatlarını düşürdü ve enflasyon ve sıkı para politikası konusundaki endişeleri hafifletti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,3478 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,3356 lira, en yüksek de 47,3832 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,3746 liradan alıcı buluyor.