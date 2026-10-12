Dolar yükselişini sürdürüyor

Dolar endeksi, art arda dört haftalık yükselişin ardından 102'nin üzerinde kaldı. Yatırımcılar, Fed'in bir sonraki politika hamlesine dair yeni sinyaller için bu hafta açıklanacak önemli enflasyon raporlarını temkinli bir şekilde bekliyor.

Eylül ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerinin sırasıyla çarşamba ve perşembe günleri açıklanması planlanıyor. Beklenenden daha güçlü bir enflasyon verisi, Fed 'i daha agresif bir sıkılaştırma yoluna iterek son dönemdeki tahvil satışlarını yeniden alevlendirebilir.

Piyasalar şu anda Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 83 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 86 civarında.

Bu arada, Rus dizelinin küresel yakıt kıtlığını hafifletebileceği ve enflasyon risklerini azaltabileceği umuduyla petrol fiyatları düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'nın küresel piyasalara dizel yakıt sağlamayı kabul ettiğini ve Rusya ile Ukrayna'nın derhal yürürlüğe girecek bir "enerji ateşkesi" konusunda anlaştığını iddia etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,4106 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,2695 lira, en yüksek de 49,4539 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,3304 liradan alıcı buluyor.