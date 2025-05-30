Dolar yükselişle başladı, gözler büyüme verisinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,2400 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen üzerinde 39,1050'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 39,2400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,5580'den ve sterlin/TL bir önceki kapanışa paralel 52,9240'tan satılıyor.



Dolar endeksi de yüzde 0,3 artışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.



Gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlarını zorlaştırmaya devam ederken, yurt içinde yatırımcıların odağında bugün açıklanacak büyüme verileri bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından başta yüksek tarifeler olmak üzere attığı korumacı adımlar küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürürken, ülkede tarifelere ilişkin devam eden yasal süreçler, söz konusu belirsizliklerin derinleşebileceğine işaret ediyor.



Öte yandan, yurt içinde gözler bugün açıklanacak 1. çeyrek büyüme verilerine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 oldu. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 oldu.



Bugün yurt içinde büyümenin yanı sıra finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.



