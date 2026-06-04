Dolar zirveleri zorluyor

Dolar endeksi 99,4 civarında işlem gördü ve beklenenden daha güçlü ABD işgücü piyasası verilerinin, Federal Rezerv'in daha sıkı bir faiz politikası uygulayacağına dair beklentileri güçlendirmesiyle iki ayın en yüksek seviyesine yakın kaldı.

Son ADP raporu, özel sektör istihdamının Mayıs ayında 122 bin artarak tahminleri aştığını ve Ocak 2025'ten bu yana en güçlü okumayı kaydettiğini gösterdi. Bu haftanın başlarında, JOLTS verileri, Nisan ayında iş ilanlarının Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Yatırımcılar şimdi işgücü piyasası koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. Dolar ayrıca, petrol fiyatlarını yüksek tutan ve enflasyon baskılarını artıran Ortadoğu'daki artan gerilimlerden de destek almaya devam etti. Piyasalar şu anda yıl sonuna kadar Fed'in çeyrek puanlık faiz artırımına yüzde 85 olasılık atfediyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 60 idi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,9640 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,9631 lira, en yüksek de 45,9933 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,9758 liradan alıcı buluyor.