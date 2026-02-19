Dolara Fed dopingi. İşte son durum

ABD ekonomisine ait güçlü veriler ve Federal Rezerv'den gelen sürpriz şahin sinyaller, dolar endeksini önceki seansta yükseliş gösterdikten sonra 97,7 civarında seyretti. Fed'in son toplantısının tutanakları, politika yapıcıların ABD faiz oranları konusunda görüş ayrılığı yaşadığını ve bir sonraki başkanın faiz indirimlerini uygulamada zorluklarla karşılaşabileceğini gösterdi.

Birçok katılımcı ayrıca, enflasyonun hedef değerin üzerinde kalması durumunda federal fon oranını artırma seçeneğini açıkça bırakacak bir ifadeyi tercih etti. Yatırımcılar, bu yıl Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini biraz düşürdüler, ancak yıl sonundan önce iki adet 25 baz puanlık indirim bekliyorlar.

ABD sanayi üretiminin neredeyse bir yıldır en hızlı artışını gösterdiği, çekirdek sermaye malları siparişlerinin tahminleri aştığı ve konut başlangıçlarının beş ayın en yüksek seviyesine ulaştığı veriler de doları destekledi. Yatırımcılar şimdi faiz oranları görünümüne ilişkin ek rehberlik için yaklaşan işsizlik başvuruları, PCE enflasyonu ve GSYİH raporlarına yöneliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,7599 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,7350 lira, en yüksek de 43,7793 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,7690 liradan alıcı buluyor.