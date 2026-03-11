Dolara savaş dopingi

Dolar endeksi, Orta Doğu çatışmasına ilişkin artan belirsizliğin güvenli liman para birimine olan talebi artırmasıyla önceki seanstaki kazanımlarını koruyarak 99 civarında işlem gördü.

Trump yönetimi İran savaşı konusunda karışık sinyaller verdi. ABD Başkanı Donald Trump, artan piyasa baskısı arasında çatışmanın yakında sona erebileceğini söylerken, üst düzey yetkililer askeri operasyonların yoğunlaştığını ve diplomatik görüşmelerin olası görünmediğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları, Trump'ın iddialarını reddederek, ABD ve İsrail saldırıları sona erene kadar ablukanın devam edeceği uyarısında bulundu. Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı'nın piyasaları istikrara kavuşturmak için tarihindeki en büyük petrol rezervi salınımını önerdiğine dair haberlerin ardından petrol fiyatları daha da düştü.

Yatırımcılar şimdi, son fiyat eğilimlerine dair fikir verebilecek önemli bir ABD enflasyon verisine yöneliyor, ancak bu verinin İran savaşının etkisini henüz yansıtması beklenmiyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,0654 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,0413 lira, en yüksek de 44,0985 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,0784 liradan alıcı buluyor.