Dolara Trump darbesi, düşüşe geçti

İran savaşının hızlı bir şekilde sona ermesi umutlarının, dolar talebini azaltmasıyla, dolar endeksi önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından 99'un altında kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki ABD askeri operasyonunun sona yaklaştığını ve başlangıçta tahmin edilen dört ila beş haftalık sürenin çok ilerisinde ilerlediğini söyledi.

Ayrıca, petrolle ilgili yaptırımları kaldırma ve petrol fiyatlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere eşlik etme planlarını da belirtti.

Orta Doğu çatışması ve yükselen petrol fiyatları, uzun süreli ekonomik aksama ve yeniden yükselen enflasyon korkularını artırdığı için dolar daha önce güvenli liman alımlarıyla yükselmişti.

Önümüzdeki dönemde yatırımcılar, enflasyon eğilimleri hakkında daha fazla ipucu için Çarşamba günü Şubat ayı TÜFE raporunu ve Cuma günü Ocak ayı PCE fiyat endeksini bekliyor; ancak her ikisinin de İran savaşının etkisini tam olarak yansıtması beklenmiyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,0398 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,0370 lira, en yüksek de 44,1031 liradan işlem gördü. Şu sıralar 44,0729 liradan alıcı buluyor.