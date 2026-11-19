ABD Dolar Endeksi 104 seviyesine doğru ilerleyerek Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, Fed'in Ekim ayı toplantısının tutanaklarında , neredeyse tüm politika yapıcıların enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için önümüzdeki aylarda faiz artırımlarını desteklediğinin görülmesiyle gerçekleşti.

Fed yöneticisi Christopher Waller ayrıca enflasyonun yanlış yöne gittiği konusunda uyararak, Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımı olasılığını gündeme getirdi.

CME FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir artış olasılığını yüzde 90, 50 baz puanlık bir artış olasılığını ise yüzde 10 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca ABD ekonomisinin sağlığı hakkında ek ipuçları için bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verilerini de takip edecekler.

ABD ekonomik faaliyetinin direnci, piyasalar Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'ndan şahin politika beklentilerini hesaba katarken bile doları desteklemeye devam etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,4375 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,4213 lira, en yüksek de 50,4747 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,4695 liradan işlem geçiyor.