Dolarda barış etkisi, düşüş başladı

Dolar endeksi yaklaşık 99 seviyesine gerileyerek altı haftanın en yüksek seviyelerinden düştü. ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin olası bir anlaşmaya dair artan iyimserlik, enflasyon ve faiz artırımlarına ilişkin endişeleri hafifletti. Yine de ABD Başkanı Donald Trump, resmi bir anlaşmaya varılana kadar Washington'un boğaz ablukasını sürdüreceğini ve bir anlaşmaya "acele etmeyeceğini" söyledi.

Dolar, geçen hafta yatırımcıların enflasyonu kontrol altına almak için Fed'in para politikasını sıkılaştırması gerekebileceğine dair bahislerinin artmasıyla altı haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı; piyasa oyuncuları yıl sonuna kadar faiz artırımını tamamen fiyatlamıştı.

Ancak, ABD-İran anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak yeniden açılması, petrol fiyatlarının düşmesine ve enflasyon endişelerinin azalmasına yol açtı.

Yatırımcılar şimdi Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için yaklaşan PCE enflasyon verilerine odaklanmış durumda. ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle işlem hacminin de düşük kalması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,7030 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,7024 lira, en yüksek de 45,7368 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,7344 liradan alıcı buluyor.