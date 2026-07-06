Dolarda beklenti düşüşü

Dolar endeksi, haftalık kayıpların ardından 101'in altında kaldı. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini azaltmasına yol açtı. Geçen hafta açıklanan veriler, ABD'de tarım dışı istihdamın Haziran ayında sadece 57 bin arttığını, bunun son dört ayın en düşük artışı olduğunu ve 110 binlik beklentilerin çok altında kaldığını gösterdi.

Bu durum, piyasaların Eylül ayında faiz artırımı beklentilerini azaltmasına neden oldu. Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının toparlanması ve OPEC+ üretiminin artması olasılığı, potansiyel arz fazlası endişelerini artırdığı için petrol fiyatları da hafifçe düştü.

Bu durum, daha önce faiz artırımı beklentilerini destekleyen enflasyonist baskıları hafifletmeye yardımcı oldu. Yatırımcılar şimdi, faiz oranlarının görünümüne ilişkin yeni ipuçları için bu hafta sonu Fed'in Haziran ayı politika toplantısının tutanaklarını bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,8117 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,7675 lira, en yüksek de 46,8253 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,8182 liradan alıcı buluyor.