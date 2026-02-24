Dolarda belirsizlik yükselişi

Dolar endeksi, yatırımcıların ABD ticaret belirsizliğini değerlendirmeye devam etmesiyle, önceki seansta baskı altında kaldıktan sonra Salı günü 97,8'in üzerine çıktı. Son gelişmelerde, küresel lojistik devi FedEx, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın acil durum gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından tam geri ödeme talebiyle dava açtı.

Hafta sonu Trump, karara yanıt olarak küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarmakla tehdit etti ve mevcut ticaret anlaşmalarıyla "oyun oynayan" ülkelerin daha yüksek vergilerle karşılaşabileceği konusunda uyardı.

Değişen politika ortamı, mevcut ticaret anlaşmalarının bozulabileceği endişelerini artırdı, ancak büyük ticaret ortakları şimdiye kadar Washington ile olan anlaşmalarına sadık kaldılar.

Jeopolitik cephede, piyasalar Perşembe günü yapılması planlanan ABD ve İran arasındaki yenilenmiş görüşmelere odaklanmış durumda. Öte yandan, Japon medyası, ABD yetkililerinin geçen ay yen'i desteklemek için yapılan kur kontrollerine öncülük ettiğini iddia etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,8359 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,8258 lira, en yüksek de 43,8587 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,8555 liradan alıcı buluyor.