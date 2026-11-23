ABD dolar endeksi 19 ayın en yüksek seviyesinden gerileyerek 103,7 civarına düştü. Yatırımcılar, riskli varlıklarda yaygın bir satış dalgasının ardından, gelecek ay agresif bir Fed faiz artırımı beklentilerini azalttı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de, son enflasyon verilerine yanıt olarak aşırı parasal sıkılaştırmanın ABD ekonomisini riske atabileceği konusunda uyardı.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının yaklaşık YÜZDE 93 olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatlandırırken, 50 baz puanlık daha büyük bir artış beklentisi büyük ölçüde ortadan kalktı.

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan son ABD PCE enflasyon raporuna çeviriyor. Dolar , daha önce beklenenden yüksek enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden, özellikle de 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımı olasılığını işaret eden Fed yöneticisi Christopher Waller'dan gelen giderek daha şahin açıklamalar nedeniyle güçlenmişti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,5943 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,5388 lira, en yüksek de 50,6065 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,5988 liradan işlem geçiyor.