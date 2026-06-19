Dolarda güçlenme sürüyor

Dolar endeksi 100,8 civarında işlem gördü ve Fed 'in şahin sinyallerinin ardından yatırımcıların bu yıl faiz artırımı beklentilerini artırmasıyla Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyretti.

Çarşamba günü Fed, yaygın beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmedi, ancak FOMC üyelerinin yaklaşık yarısı 2026'da en az bir faiz artırımı bekliyor.

Fed ayrıca Ortadoğu'daki çatışmanın ekonomik etkilerini hesaba katmak için enflasyon tahminlerini de yükseltti.

Fed Başkanı Kevin Warsh, bir sonraki politika hamlesi konusunda yönlendirme yapmaktan kaçındı ancak Fed'in fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yineledi.

Bu arada, ABD-İran geçici barış anlaşması Perşembe günü yürürlüğe girdi ve küresel enerji arzında tarihi bir aksamaya yol açan uzun süreli bir çatışmaya son verdi.

Anlaşma jeopolitik riskleri azaltmaya ve petrol fiyatlarını düşürmeye yardımcı olurken, piyasalar Fed'in politika görünümüne ve daha sıkı para politikası koşulları olasılığına odaklanmaya devam etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,4392 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,3725 lira, en yüksek de 46,4507 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,4397 liradan işlem geçiyor.