Dolarda Hürmüz baskısı

Dolar endeksi 100 seviyesinin altında kaldı ve ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı 'nın yeniden açılması için yakın zamanda bir geçici anlaşmaya varılacağına dair haberlerin petrol fiyatlarını keskin bir şekilde düşürmesi, enflasyon ve ek faiz artırımlarına duyulan ihtiyaç konusundaki endişeleri azaltmasıyla yeniden baskı altına girdi.

Salı günü Katar, geçici bir teklifin hazırlandığını açıklarken, hem Washington hem de Tahran, Hürmüz Boğazı üzerinden erişimin yeniden sağlanması için müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bir anlaşmaya Salı veya Çarşamba günü kadar erken varılabileceğini söyledi. Piyasalar, Eylül ayında Fed'in faiz artırımı beklentilerini bir gün öncesine göre yüzde 67'den yaklaşık yüzde 57'ye düşürdü.

Yatırımcılar şimdi Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için bir dizi ABD işgücü piyasası raporunu bekliyor; ADP'nin Temmuz ayı özel sektör istihdam verileri bugün daha sonra açıklanacak. Bu arada, ABD ve Japonya'nın gerekirse tekrar müdahale etmeye hazır olduklarını belirtmelerinin ardından dolar, yen karşısında kayıplarını telafi etmeye devam etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,5323 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,5323 lira, en yüksek de 47,5902 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,5733 liradan alıcı buluyor.