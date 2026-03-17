Dolarda istikrarlı seyir

Dolar endeksi, yatırımcıların Orta Doğu çatışmasının ve değişken petrol fiyatlarının ekonomi ve enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmeye devam etmesiyle önceki seansta baskı altına girdikten sonra bugün 100'ün hemen altında istikrar kazandı.

Pazartesi günü, Hürmüz Boğazı'ndan birkaç tankerin güvenli geçişinin ardından düşük petrol fiyatları enflasyon endişelerini hafifletmeye yardımcı olurken, dolar geriledi. Hazine Bakanı Scott Bessent ayrıca ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ham petrol sevkiyatına devam etmesine izin verdiğini söylerken, ABD Başkanı Donald Trump diğer ülkelerden su yolundaki ticari faaliyetleri koruma çabalarını desteklemelerini istedi.

Bu arada, politika yapıcılar İran savaşıyla ilgili belirsizlikleri gidermeye çalışırken, Federal Rezerv'in Çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Yatırımcılar, merkez bankasının enerji fiyatlarındaki son artışa ve bunun enflasyon ve borçlanma maliyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmesini yakından izleyecek.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,1750 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,1160 lira, en yüksek de 44,2051 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,1953 liradan alıcı buluyor.