Dolarda iyimserlik düşüşü

Dolar, ABD'nin ticaret anlaşmaları yapacağı konusundaki iyimserliğin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimini daha erken yapacağı tahminlerini güçlendirmesi nedeniyle dört yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor.



Washington ve Çin'in bir tarife anlaşmasına yaklaşmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ottawa ile ticaret görüşmelerini aniden keserek piyasadaki boğa hikayesine biraz belirsizlik katmasına rağmen dolar, sterlin karşısında dört yılın, İsviçre frangı karşısında ise 10 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyelerinde kaldı.



Dolar/TL 39.8960 lira, Euro/TL ise 46.7774 lira seviyelerinden işlem görüyor.



