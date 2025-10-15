Dolarda Powell düşüşü

Dolar endeksi 99'un altına geriledi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın zayıflayan işgücü piyasasına dair açıklamalarının daha fazla faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesinin ardından üst üste ikinci seansta düşüş yaşadı.



Kritik ekonomik verilerin açıklanmasını engelleyen devam eden federal hükümet kapanması da ekonomik görünümü bulanıklaştırarak para birimi üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.



Şu anda piyasalar bu ay bir çeyrek puanlık faiz indirimi daha için neredeyse tamamen fiyatlanmış durumda. Aralık ayında ek bir indirim daha görülecek ve gelecek yıl üç indirim daha gelecek.



Dolar ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'in soya fasulyesi boykotuna misilleme olarak Çin'i yemeklik yağ ambargosuyla tehdit etmesinin ardından artan ABD-Çin ticaret gerginliğinden de baskı altına girdi. Bu arada, Fransa'nın büyük emeklilik reformlarını askıya almayı önermesinin ardından avro değer kazanırken, yatırımcıların "Takaichi ticareti"ni sonlandırmasıyla yen güçlendi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 41.8173 liradan başladı. Gün içinde en düşük 41.7977 lira, en yüksek de 41.8549 lirayı gördü. Şu sıralar 41.8337 liradan alıcı buluyor.