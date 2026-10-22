Dolarda rüzgar neden tersine döndü?

ABD dolar endeksi 101,7 civarında sabit kaldı ve yatırımcıların gelecek hafta yapılacak Fed politika toplantısına hazırlanmasıyla son dönemdeki düşüşünü durdurdu; toplantıda faiz oranlarının büyük ölçüde değişmeden kalması bekleniyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen Cuma günü yaptığı açıklamalar, faiz oranlarının sabit tutulması beklentilerini pek değiştirmedi, ancak piyasalar enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesi nedeniyle Aralık ayında olası bir faiz artırımını beklemeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın da gelecek hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Bu arada, son ekonomik veriler ABD ekonomisinde zayıflık belirtilerine işaret etti; Eylül ayı konut inşaatları azaldı ve bekleyen konut satışları rekor düşük seviyeye geriledi.

Suudi Aramco'nun Shaybah sahasına düzenlenen ve iki kişinin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırısının ardından petrol fiyatları da yükseldi; ABD, Suudi Arabistan 'daki Amerikan büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ayrılmasını emretti ve bu da enflasyon baskılarıyla ilgili endişeleri artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,5388 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,5388 lira, en yüksek de 49,6394 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,6084 liradan alıcı buluyor.