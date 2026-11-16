Dolarda tarihi ralli. Nisan 2025 zirvesi aşıldı

ABD dolar endeksi 103,4 civarında işlem gördü ve Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyretti. Bu durum, Fed'in daha agresif faiz artırımlarına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle desteklendi.

Bu beklentiler, güçlü Ekim ayı enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin şahin açıklamalarıyla beslendi; bazı politika yapıcılar, Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artışın hala mümkün olduğunu belirtti.

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yüzde 92 olarak fiyatlandırırken, 50 baz puanlık daha büyük bir artış olasılığı yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar ayrıca gelecek yıl Eylül ayına kadar dört ek faiz artırımı daha bekliyor. Bu arada, yatırımcılar, merkez bankasının para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını ve Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,3626 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,3338 lira, en yüksek de 50,4046 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,3914 liradan alıcı buluyor.