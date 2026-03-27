Dolarda yeni rekor, işte son durum

Dolar endeksi, Orta Doğu çatışması ve bunun petrol fiyatları, enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin artan belirsizliklerin desteğiyle, üç ardışık seans boyunca yükseldikten sonra 100'ün hemen altında işlem gördü.

Son gelişmelerde, Pentagon'un Beyaz Saray'a müzakere masasında daha fazla seçenek sunmak için Orta Doğu'ya 10 bine kadar ek kara askeri göndermeyi düşündüğü bildiriliyor.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İran enerji altyapısına yönelik saldırı için verilen süreyi 10 gün uzattı ve İran'ın bu hafta Hürmüz Boğazı'ndan 10 petrol tankerinin geçmesine "hediye" olarak izin verdiğini ekledi.

Çatışmayla bağlantılı aksaklıklar enerji fiyatlarını yükselterek enflasyon korkularını körükledi ve Federal Rezerv politikasına ilişkin şahin beklentilerini destekledi.

Piyasalar artık Fed'in Aralık ayına kadar faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor; bu, bu yıl için iki faiz indirimi beklentisinden keskin bir geri dönüş anlamına geliyor. Dolar endeksinin Mart ayında yüzde 2'nin üzerinde değer kazanması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,3294 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,3294 lira, en yüksek de 44,4740 lira seviyesi görüldü. Böylece dolar tarihi yüksek seviyeye erişmiş oldu. Şu sıralar 44,4597 liradan alıcı buluyor.