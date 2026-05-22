Dolarda yükseliş sürüyor. Haftanın en yüksek seviyesine ulaştı

Dolar endeksi 99,2 civarına yükselerek altı haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. ABD-İran barış görüşmeleriyle ilgili karışık sinyaller, yatırımcıları enflasyon riskleri ve faiz oranlarının görünümü konusunda tedirgin etti. Tahran, ABD'nin son teklifinin iki taraf arasındaki farklılıkları kısmen azalttığını söylese de, İran Lideri Mücteba Hamaney ülkenin uranyum stokuna ilişkin açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücretleri konusundaki anlaşmazlıklar, bir atılım anlaşması umutlarını gölgelemeye devam etti.

İç piyasada ise doların güçlenmesine Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hakkında mutlak butlan kararı verilmesi etkili oldu. 2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi.

Bu arada, son FOMC toplantısının tutanakları, çoğu politika yapıcının, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalması durumunda ek faiz artırımlarının hala uygun olabileceğine inandığını gösterdi. Buna rağmen, piyasalar genel olarak faiz oranlarının yılın geri kalanında değişmeden kalmasını bekliyor, ancak yatırımcılar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını yaklaşık yüzde 40 olarak fiyatlıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,5774 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,5726 lira, en yüksek de 45,7809 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,7434 liradan alıcı buluyor.