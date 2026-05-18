Dolardan yeni rekor, işte son durum

Dolar endeksi 99,3'ün üzerine çıkarak altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ortadoğu çatışmasıyla bağlantılı artan enflasyon baskıları, Fed 'in bu yılın ilerleyen aylarında faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Son gelişmelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ayrılırken önemli ticaret atılımları veya çatışmayı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda anlamlı bir ilerleme kaydedemeyen İran'ı "harekete geçmeye" veya sonuçlarıyla yüzleşmeye çağırdı.

Geçen hafta açıklanan son ABD TÜFE ve ÜFE verileri, enerji fiyat şokunun daha geniş ABD enflasyonuna yansıdığını gösterdi ve bu da yatırımcıların bu yıl Fed'in faiz indirimini tamamen dışlamasına ve yıl sonundan önce olası bir faiz artırımına yönelik bahisleri artırmasına yol açtı.

Yatırımcılar şimdi para politikası ve ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin ek ipuçları için son FOMC toplantı tutanaklarını ve ABD öncü PMI verilerini bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,5591 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,4951 lira, en yüksek de 45,5848 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,5760 liradan alıcı buluyor.