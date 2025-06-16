Doları petrol mü destekliyor?

Commerzbank'tan Thu Lan Nguyen bir notunda, İsrail-İran anlaşmazlığı nedeniyle doların son dönemde değer kazanmasının, güvenli liman rolünden ziyade petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını söyledi.



Nguyen, “Dolar petrol fiyatlarındaki artıştan fayda sağlıyor, çünkü bu ihracatın ithalat fiyatlarına oranını, yani ABD'nin ticaret hadlerini iyileştiriyor” dedi.



ABD, kaya petrolü devrimi sayesinde dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri. Dahası, dolar Cuma günü genel olarak yükselmedi ve petrole daha bağımlı olan Kanada doları ve Norveç kronu karşısında düştü. Bu durum, petrol fiyatlarının Cuma günkü kazançlarının bir kısmını geri vermesiyle birlikte doların gücünün neden azaldığını açıklıyor.



DXY dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 97,979'a geriledi.