Doları ve borcu olanlar dikkat: Fed'den 'faiz artırımı' sürprizi

Dolar endeksi 101,2 civarında işlem gördü ve ABD-İran belirsizliğinden kaynaklanan enerji kaynaklı enflasyonla mücadele etmek için Fed'in politikayı daha da sıkılaştıracağı beklentileriyle iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

İranlı yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın son teklifini reddetmesinin ardından, Kasım ayındaki ABD ara seçimlerinden önce bir anlaşmaya varılma olasılığını sorguladıkları haberlerinin ardından petrol fiyatları yükselişini sürdürdü.

Hazine tahvil getirileri de on yılların en yüksek seviyelerinde kaldı ve hem 10 hem de 30 yıllık getiriler yüzde 5'in üzerine çıktı. Piyasalar şu anda, merkez bankasının bu ayın başlarında üç yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesinin ardından, Ekim ayında Fed 'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor.

Bu arada, Fed yöneticisi Lisa Cook, yapay zekadan kaynaklanabilecek potansiyel verimlilik artışlarının kısa vadeli fiyat baskılarını dengelemek için yeterli olmayabileceğini belirterek, bunun ekonomi genelinde daha geniş bir enflasyona katkıda bulunabileceği konusunda uyardı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,9758 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,9695 lira, en yüksek de 49,0084 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,9969 liradan alıcı buluyor.